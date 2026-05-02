حسینی: مشارکت عمومی کلید حل مشکلات کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: کلیدواژه این بیانیه راهبردی، «حرکت عمومی» در جامعه است و استقرار تمدن نوین ایرانی-اسلامی بدون این مهم ممکن نیست.
وی یکی از مؤلفههای اساسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را جدی گرفتن شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و بخشها دانست و بر لزوم تقویت نقش محلی مدارس تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان در ادامه با اشاره به حضور مؤثر محلات و اقشار مختلف مردم در صحنههای اجتماعی و سیاسی، خاطرنشان ساخت: آنچه امروز سنگر خیابان را تقویت کرده، همین حضور مردمی در عرصههای محلی و ملی است.
حسینی با تأکید دوباره بر ضرورت جلب مشارکت عمومی تصریح کرد: مجموعه آموزش و پرورش، معلمان و مدارس، زمینهساز اصلی تقویت چنین مشارکتی در جامعه هستند و بدون همراهی مردم، گرههای کور کشور گشوده نخواهد شد.
در ادامه مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان از انتخاب ۹ معلم نمونه استانی خبر داد و گفت: فرآیند انتخاب معلمان نمونه در چند مرحله و با مشارکت گسترده فرهنگیان استان انجام شده است.
ذبیحالله تاراسی اظهار کرد: به مناسبت هفته معلم برنامههای مختلفی در استان پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به برگزاری نشست پرسش و پاسخ در خطبههای نماز جمعه، غبارروبی مزار شهدای فرهنگی و دانشآموز و اجرای زنگ سپاس در مدرسه «سیرتیان» که دارای شهید دانشآموز و شهید معلم است، اشاره کرد.
وی افزود: در این هفته همچنین از معلمان نمونه استان، معلمان ایثارگر و فرهنگیان بازنشسته که سالها در عرصه تعلیم و تربیت خدمت کردهاند، تجلیل خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به دیگر برنامههای این هفته، گفت: حضور متمرکز فرهنگیان در میدان انقلاب همزمان با برنامههای ملی هفته معلم، حضور معلمان نمونه در برنامههای صداوسیمای مرکز زنجان و دیدار جمعی از فرهنگیان با نماینده ولیفقیه در استان از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
تاراسی در ادامه به روند انتخاب معلمان نمونه در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار فرهنگی در استان زنجان فعالیت دارند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر در فرآیند انتخاب معلم نمونه شرکت کردند.
وی ادامه داد: در مرحله مدرسه ۱۲۰۰ نفر به عنوان منتخب معرفی شدند و در مرحله منطقه این تعداد به ۹۳ نفر رسید که در نهایت ۹ معلم به عنوان معلمان نمونه استانی انتخاب شدهاند و در آیین هفته معلم مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
