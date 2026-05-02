ارائه ۱۲۰ خدمت کمیته امداد به نیازمندان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، قلیپور شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: کمیته امداد در سراسر کشور بیش از ۱۲۰ نوع خدمت به نیازمندان ارائه میدهد که بخشی از آن به افراد غیر تحت پوشش اما دارای درآمد پایین اختصاص دارد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون یک هزار و ۱۸۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش ارائه شده و در حال حاضر هیچ نوعروس پشت نوبتی برای دریافت جهیزیه وجود ندارد.
مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: در حوزه مسکن، امسال حدود ۷۰ میلیارد تومان برای کمک به ودیعه و اجاره مسکن مددجویان اختصاص یافته و میانگین کمک اجاره از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: خدمات درمانی نیز تقویت شده و طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، بستری مددجویان در بیمارستانهای دولتی به صورت صد درصد رایگان انجام میشود و در مراکز خصوصی نیز تسهیلات قرضالحسنه و کمکهای موردی ارائه میشود.
قلیپور با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان گفت: هماکنون حدود ۴۸ هزار خانوار تحت پوشش هستند که از این تعداد ۴۶ هزار و ۸۰۰ خانوار مستمریبگیر و بهرهمند از خدمات معیشتی هستند.
وی افزود: در حوزه فرهنگی نیز حدود ۲۷ هزار دانشآموز و بیش از هزار و ۵۰۰ دانشجو و طلبه تحت حمایت قرار دارند و هزینههای تحصیلی، شهریه و کمکهای آموزشی آنان تأمین میشود.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به فعالیت ۵۸ مرکز نیکوکاری استان اشاره کرد که در زمینه تأمین لوازم ضروری، جهیزیه، درمان و حمایت معیشتی فعال هستند.
وی تصریح کرد: مشارکتهای مردمی نقش مهمی در حمایت از نیازمندان دارد؛ سال گذشته بیش از ۸۵ میلیارد تومان توسط خیران و حامیان به حساب ایتام و فرزندان محسنین واریز شد و هماکنون بیش از ۲۰ هزار حامی فعال در استان وجود دارد.
قلیپور همچنین گفت: امسال اجرای سه هزار و ۶۰۰ طرح اشتغال در استان هدفگذاری شده که تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ طرح عملیاتی شده است که یکی از سیاستهای اصلی کمیته امداد توانمندسازی خانوارها برای رسیدن به خودکفایی و خروج از چرخه حمایت است.
