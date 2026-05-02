صابری تولایی: نگاه اسلام نگاهی فراگیر و جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد صابری تولایی شامگاه شنبه در اجتماع مردم محله آزادشهر با تبریک روز معلم و روز کارگر این دو قشر را از افتخارات جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: پیامبر اکرم‌(ص) به مقام کارگری و معلمی افتخار می‌کرد و این دو شغل را مایه رشد و تعالی انسان‌ها می‌دانست.

مبلغ و کارشناس دینی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره اتحاد و همبستگی، افزود: اسلام برای مسلمانان یک جغرافیای واحد با عنوان دارالسلام قائل است و همه مؤمنان باید دست در دست هم برای حفظ مصالح امت اسلامی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه وحدت بزرگ‌ترین سرمایه امت اسلام است، تأکید کرد: هرچه پیوندهای مؤمنان قوی‌تر شود، قدرت امت اسلامی در برابر چالش‌ها و دشمنان بیشتر خواهد شد.

صابری تولایی از ملت‌های مسلمان، به‌ویژه مردم ایران، لبنان، فلسطین و سایر کشورها به‌عنوان نمونه‌های همدلی و همکاری یاد کرد و گفت: گاهی مردم با کمترین امکانات، اما با اخلاص و عشق خدمت می‌کنند و همین روحیه باعث ماندگاری و عزت امت اسلامی شده است.

مبلغ و کارشناس دینی با تقدیر از خانواده‌های شهدا و رزمندگان، افزود: امنیت و استقلال امروز ایران و کشورهای مسلمان مدیون فداکاری انسان‌هایی است که با ایمان و شور دینی، از ارزش‌های الهی دفاع کردند.

وی تأکید کرد: تقویت روح همبستگی، رعایت مصالح کشور و امت اسلامی، و همراهی مردم با مسئولان، رمز تداوم عزت و پیشرفت جامعه اسلامی است.