۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۵۳

صابری تولایی: نگاه اسلام نگاهی فراگیر و جهانی است

مشهد- مبلغ و کارشناس دینی گفت: نگاه اسلام نگاهی فراگیر و جهانی است که همه مؤمنان را در یک امت بزرگ در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد صابری تولایی شامگاه شنبه در اجتماع مردم محله آزادشهر با تبریک روز معلم و روز کارگر این دو قشر را از افتخارات جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: پیامبر اکرم‌(ص) به مقام کارگری و معلمی افتخار می‌کرد و این دو شغل را مایه رشد و تعالی انسان‌ها می‌دانست.

مبلغ و کارشناس دینی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره اتحاد و همبستگی، افزود: اسلام برای مسلمانان یک جغرافیای واحد با عنوان دارالسلام قائل است و همه مؤمنان باید دست در دست هم برای حفظ مصالح امت اسلامی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه وحدت بزرگ‌ترین سرمایه امت اسلام است، تأکید کرد: هرچه پیوندهای مؤمنان قوی‌تر شود، قدرت امت اسلامی در برابر چالش‌ها و دشمنان بیشتر خواهد شد.

صابری تولایی از ملت‌های مسلمان، به‌ویژه مردم ایران، لبنان، فلسطین و سایر کشورها به‌عنوان نمونه‌های همدلی و همکاری یاد کرد و گفت: گاهی مردم با کمترین امکانات، اما با اخلاص و عشق خدمت می‌کنند و همین روحیه باعث ماندگاری و عزت امت اسلامی شده است.

مبلغ و کارشناس دینی با تقدیر از خانواده‌های شهدا و رزمندگان، افزود: امنیت و استقلال امروز ایران و کشورهای مسلمان مدیون فداکاری انسان‌هایی است که با ایمان و شور دینی، از ارزش‌های الهی دفاع کردند.

وی تأکید کرد: تقویت روح همبستگی، رعایت مصالح کشور و امت اسلامی، و همراهی مردم با مسئولان، رمز تداوم عزت و پیشرفت جامعه اسلامی است.

