به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی شامگاه شنبه در اجتماع بزرگ مردم انقلابی شهرستان گرمسار در میدان امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به نام نویسی بیش از ۳۱ میلیون نفر در پویش جان فدا بیان کرد: مردم ما هر گاه احساس وظیفه و تکلیف کرده اند، در میدان حاضر هستند.

وی با بیان اینکه نام نویسی بیش از ۳۱ میلیونی ایرانیان در پویش جان فدا توطئه های دشمن را خنثی کرد، گفت: این پویش اقتدار ملت ایران اسلامی را به دنیا نشان داد.

این کارشناس مطرح مذهبی و سیاسی با بیان اینکه همبستگی و فداکاری مردم و همچنین مسئولان قابل قدردانی است، تاکید کرد: پیام وحدت ملت ایران اسلامی به دنیا مخابره شده است.

مرادی با بیان اینکه این موضوع برای دشمنان بسیار سنگین آمده است، تاکید کرد: دشمنان با شبه‌افکنی و دروغ‌پراکنی تلاش دارند تا به این وحدت خدشه وارد کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه‌ هستند و باید هوشیار بود، افزود: ملت بصیر ایران اسلامی همواره توطئه های دشمنان را می شناسد و در تمام این ۴۷ سال با حضور با بصیرت خود، تلاش کرده آنان را خنثی نماید.

این کارشناس با بیان اینکه حضور شبانه مردم همچنین شان از عزم راسخ شان در حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی دارد، گفت: اجتماعات شبانه موجب سربلندی جمهوری اسلامی ایران شده است