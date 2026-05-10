مستند سی ان ان درباره زندان های صهیونیست ها: جهنم واقعی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان با پخش مستندی به روایات دردناک اسرای فلسطینی پرداخت که در زندان‌های رژیم صهیونیستی با شدیدترین اقدامات خشونت آمیز مواجه هستند و درد و سختی زیادی را تحمل می‌کنند.

علی السمودی روزنامه‌نگار فلسطینی یکی از این زندانیان است که پس از یک سال کامل که بدون هیچ اتهام رسمی در زندان‌های اسرائیل بود، به زحمت به خانه‌اش در شهر جنین بازگشت.

همکاران السمودی 59 ساله اذعان کردند که به سختی توانستند او را پس از آزادی از بازداشتگاه بشناسند. وی شرایط جسمانی وخیمی داشت و حدود 60 کیلوگرم از وزن خود در یک سال از دست داده بود.

السمودی به شبکه آمریکایی گفت: جهنم واقعی بود. زندان اسرائیل به تمام معنا جهنم است. وی افزود که هر آنچه اسیران تجربه می کنند، «مجازات و انتقام» است.

بر اساس این گزارش، السمودی تحت «بازداشت اداری» نگهداری می‌شد که به ارتش اسرائیل اجازه می‌دهد فلسطینیان را بدون محاکمه برای دوره‌های قابل تمدید نامحدود زندانی کند، رویه‌ای که از اکتبر 2023 ده‌ها روزنامه‌نگار فلسطینی را درگیر کرده است.

این گزارش می افزاید که رژیم صهیونیستی در سال 2025 پس از چین و میانمار، سومین کشور بزرگ جهان در زندانی کردن روزنامه‌نگاران است و طبق گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، 33 روزنامه‌نگار فلسطینی هنوز در زندان‌های اسرائیل هستند.

السمودی کسی است در لحظه شهادت شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار فلسطینی-آمریکایی، در سال 2022 بر اثر گلوله ارتش اسرائیل، در کنار او بود و خودش نیز در همان حادثه از ناحیه شانه مجروح شد.

السمودی جزئیات تکان‌دهنده‌ای از شرایط بازداشت خود روایت کرده و گفت که غذا بسیار کم به اسیران داده می شود. صبحانه به یک قاشق لبنیات و یک چهارم قاشق مربا محدود می‌شود و ناهار از 4 قاشق برنج با دو تکه کوچک سبزیجات تجاوز نمی‌کند و شام که آن را «غذای لوکس» توصیف کرد، شامل دو قاشق لوبیا، یک قاشق حلوا و یک تخم‌مرغ است.

او همچنین از ممنوعیت کتاب، قلم و کاغذ در زندان و ضرب و شتم و تحقیر مکرر اسیران هنگام انتقال به درمانگاه‌ها یا جلسات دادگاه خبر داد.

السمودی افزود فاش کرد که یکی از هم‌سلولی‌هایش جوانی به نام لؤی ترکمان از جنین بود. وی پس از آنکه اداره زندان ها با وجود وخامت وضعیت سلامتی‌اش، از انتقال او به درمانگاه خودداری کرد، در مقابل چشمان دیگر اسرا به شهادت رسید.

وی با اشاره به اینکه صهیونیست ها نتوانستند هیچ اتهامی علیه وی مطرح کنند، افزود: آنها می‌خواهند صدای من را خاموش کنند، قلمم را بشکنند و مرا از کار روزنامه‌نگاری‌ام محروم کنند.

السمودی تأکید کرد که به کار روزنامه‌نگاری خود بازخواهد گشت. وی افزود: روزنامه‌نگاری بخشی از زندگی و رسالت من در این زندگی است.