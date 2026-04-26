به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه المیادین ، سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023، اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه اسرای فلسطینی از طریق اعمال محدودیت‌ در دسترسی به لوازم پزشکی ضروری تشدید کرده است. این اقدامات در راستای دستورات ایتمار بن گویر وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در این رابطه گزارش داد که رنج اسرای فلسطینی در پی تصمیم بن گویر مبنی بر ممنوعیت واریز پول به حساب آنها توسط خانواده‌هایشان افزایش پیدا کرده که این روند عملاً منجر به توقف ارائه تجهیزات پزشکی به اسرای فلسطینی، باتری سمعک، عینک و عصا شده است.

این لوازم که پیش از این به راحتی در زندان قابل خریداری بود ، در حال حاضر با مشکلات فراوان و مداخله وکلای اسرای فلسطینی قابل تامین است.

بر اساس این گزارش، این محدودیت های سیستماتیک، سیاست رژیم صهیونیستی در تبدیل نیازهای پزشکی اسرا به ابزاری برای شکنجه و فشار بر آنها را منعکس می‌کند. این در حالی است که روایت اسرای فلسطینی از داخل زندان نشان می‌دهد که آدم عوینه اسیر فلسطینی که تحت «بازداشت اداری» قرار دارد، به دلیل عدم توانایی در شنیدن دستورات زندانبانان به دلیل تمام شدن باتری سمعکش، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است.

خانواده «آدم عوینه» (24 ساله) از روستای بتیر در جنوب قدس اشغالی، که از ژانویه 2025 در بازداشت اداری به سر می‌برد، گزارش دادند که او پس از محرومیت ازدسترسی به باتری‌ سمعک و خروج از زندان برای انجام معاینات توانبخشی لازم، در انزوای صوتی کامل زندگی می‌کند و زندانبانان او را در معرض آزار و اذیت جسمی دائمی قرار می دهند.

اطلاعات منتشر شده توسط هاآرتص نشان می‌دهد که سازمان زندان‌ها از تأمین باتری‌های لازم برای دستگاه کاشت حلزون عوینه خودداری می‌کند. با وجود اینکه خانواده عوینه دو بار از طریق وکیل خود موفق به رساندن باتری‌های حلزون وی شده است، اما او همچنان از دردهای شدید و از دست دادن کامل شنوایی به دلیل عدم مراقبت پزشکی و توانبخشی لازم رنج می‌برد.

غسان عوینه پدر این اسیر فلسطینی، از اینکه ضرب و شتم پسرش ممکن است آسیب دائمی به مغز او وارد کند، ابراز نگرانی کرد و گفت که سازمان زندان‌ها همچنان مانع از هماهنگی با وکلا برای رساندن لوازم پزشکی ضروری می‌شود.

با وجود درخواست سازمان «پزشکان برای حقوق بشر» به دادگاه عالی، سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی همچنان در تأمین باتری‌ها و توانبخشی پزشکی ضروری برای عمل کاشت حلزون که عوینه تحت آن قرار گرفته بود، تعلل می‌کند. این در حالی است که هشدارهای پزشکی مبنی بر احتمال از دست دادن توانایی او در برقراری ارتباط با محیط اطرافش وجود دارد.

سازمان پزشکان برای حقوق بشر در نامه‌ای که در فوریه گذشته به کوبی یعقوبی کمیسر سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی و سایر سرکردگان این رژیم ارسال شد، ده‌ها مورد از زندانیان مسن و بیمار را مستند کرد که از آوریل 2025 از محرومیت عمدی از عینک‌های طبی و باتری‌های سمعک رنج می‌برند.