  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۳

اجرای همزمان چهار واحد تصفیه‌خانه فاضلاب در تهران

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران از اجرای همزمان چهار واحد تصفیه‌خانه فاضلاب برای نخستین بار در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فاضلاب تهران اصغر شم‌آبادی معاون مهندسی و توسعه این شرکت در این‌باره توضیح داد: این پروژه‌ها شامل فازهای ۷ و ۸ تصفیه‌خانه جنوب با پوشش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ، تصفیه‌خانه جنوب غربی تهران با پوشش ۶۵۰ هزار نفر، شهرک قدس با پوشش ۲۰۰ هزار نفر و تصفیه خانه خرگوش‌دره با پوشش ۱۵۰ هزار نفر است.

شم‌آبادی افزود: مجموع جمعیتی که این تصفیه‌خانه‌ها پوشش می‌دهند حدود ۲میلیون ۲۰۰هزار نفر است و براساس برنامه‌ریزی انجام شده، دو تصفیه‌خانه نخست، امسال و دو تصفیه‌خانه دیگر طی سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

‌او در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر بهبود خدمات دفع بهداشتی فاضلاب، به بازچرخانی آب و کاهش بخشی از مشکلات کم‌آبی تهران نیز کمک خواهد کرد.

علی فروزانفر

