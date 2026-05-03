به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فاضلاب تهران اصغر شمآبادی معاون مهندسی و توسعه این شرکت در اینباره توضیح داد: این پروژهها شامل فازهای ۷ و ۸ تصفیهخانه جنوب با پوشش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ، تصفیهخانه جنوب غربی تهران با پوشش ۶۵۰ هزار نفر، شهرک قدس با پوشش ۲۰۰ هزار نفر و تصفیه خانه خرگوشدره با پوشش ۱۵۰ هزار نفر است.
شمآبادی افزود: مجموع جمعیتی که این تصفیهخانهها پوشش میدهند حدود ۲میلیون ۲۰۰هزار نفر است و براساس برنامهریزی انجام شده، دو تصفیهخانه نخست، امسال و دو تصفیهخانه دیگر طی سه سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
او در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر بهبود خدمات دفع بهداشتی فاضلاب، به بازچرخانی آب و کاهش بخشی از مشکلات کمآبی تهران نیز کمک خواهد کرد.
