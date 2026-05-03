مدیرکل محیط زیست بوشهر: جمعیت آهوها در استان ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر میزبنا صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی است که یکی از چالش های اساسی در این زمینه مشعل سوزی یا فلرینگ است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش فلرینگ در سطح استان بیان کرد: مجوزهایی برای استفاده از گازهای فلر در صنایع سیمان، تولید برق و پتروپالایش صادر شده که پیگیری در این زمینه ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به افزایش ماندگاری پرندگان زمستان‌گذران در استان با ایجاد شرایط لازم اضافه کرد: بر اساس سرشماری صورت گرفته، ۸۰ هزار قطعه پرنده زمستان گذران در استان بوشهر شمارش شده است.

وی تعداد پرندگان تابستان گذران در استان بوشهر را نیز ۵۳ هزار قطعه عنوان کرد و افزود: بر اساس سرشماری در جزایر خارگ و خارگو، جمعیت آهوان در استان بوشهر با افزایش حدود ۱۰ درصدی روبرو شده است.

توسعه جنگل‌های حرا

مرادزاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه جنگل‌های حرا در سطح استان ادامه داد: تشکل‌های مردم‌نهاد و همیاران محیط زیست همکاری گسترده ای را در زمینه افزایش سطح جنگل های حرا در استان داشته اند.

وی با بیان اینکه نخستین محل استاندارد دفع پسماند شهری استان در شهرستان عسلویه با پیشرفت ۸۰ درصدی در آستانه افتتاح است افزود: سه محل برای راه‌اندازی سایت‌های مدیریت پسماند تعیین شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: طرح جامع مدیریت پسماند تنگستان تصویب شده و شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دشتی، کنگان، عسلویه و دیر نیز در مرحله بازنگری و به‌روزرسانی این طرح قرار دارند.

وی گفت: ۶ شهرستان استان دارای مجوز اولیه زیست‌محیطی هستند که از این میان چهار شهرستان شامل بوشهر، اهرم، عسلویه و دشتی دارای گزارش ارزیابی زیست‌محیطی نیز هستند.