۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

۲۵۰۰زائر از اصفهان به سرزمین وحی می‌روند؛اعزام از مشهد، تهران و زاهدان

اصفهان - مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از استان اصفهان برای حضور در مراسم حج وارد سرزمین وحی خواهند شد.

حجت الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ریزی برای اعزام حجاج اصفهانی به حج تمتع اظهار کرد: برای امسال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از استان اصفهان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه این تعداد زائر در قالب ۲۰ کاروان راهی سرزمین وحی می‌شوند، ابراز کرد: به دلیل شرایط فعلی کشور امکان اعزام حجاج از فرودگاه‌های کاشان و اصفهان وجود ندارد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر همه پروازهای حجاج از سه فرودگاه تهران، مشهد و سیستان و بلوچستان انجام می‌شود، ابراز کرد: قرار است اولین پرواز حجاج اصفهانی ۱۶ اردیبهشت ماه اعزام شود.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور قرار است ۲ روز قبل از هر پرواز محل پرواز حجاج به آنها اعلام شود.

کد مطلب 6818350

