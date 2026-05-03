حجت الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ریزی برای اعزام حجاج اصفهانی به حج تمتع اظهار کرد: برای امسال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از استان اصفهان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه این تعداد زائر در قالب ۲۰ کاروان راهی سرزمین وحی می‌شوند، ابراز کرد: به دلیل شرایط فعلی کشور امکان اعزام حجاج از فرودگاه‌های کاشان و اصفهان وجود ندارد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر همه پروازهای حجاج از سه فرودگاه تهران، مشهد و سیستان و بلوچستان انجام می‌شود، ابراز کرد: قرار است اولین پرواز حجاج اصفهانی ۱۶ اردیبهشت ماه اعزام شود.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور قرار است ۲ روز قبل از هر پرواز محل پرواز حجاج به آنها اعلام شود.