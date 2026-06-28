سه قطعه جوجه دلیجه به محیط زیست سروآباد تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا صادقی بعدازظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از تحویل سه قطعه جوجه دلیجه توسط شهروندان و دوستداران طبیعت به اداره محیط زیست سروآباد خبر داد.

وی اظهار کرد: این سه قطعه جوجه دلیجه توسط شهروندان طبیعت‌دوست در سطح منطقه پیدا و به اداره حفاظت محیط زیست سروآباد تحویل داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد افزود: این جوجه‌ها پس از انجام معاینات اولیه و دریافت مراقبت‌های لازم، تا زمان رسیدن به شرایط مناسب در محیط تحت نظارت نگهداری خواهند شد و سپس در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی می‌شوند.

وی ضمن قدردانی از احساس مسئولیت شهروندان در قبال حیات‌وحش، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیب‌دیده یا جوجه پرندگان، از هرگونه نگهداری خودسرانه خودداری کرده و موضوع را سریعاً به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد در پایان تأکید کرد: مشارکت مردم در حفاظت از حیات‌وحش نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و حفظ سرمایه‌های طبیعی منطقه دارد.