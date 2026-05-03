  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

صنعت داروسازی ستون اصلی امنیت سلامت کشور است

صنعت داروسازی ستون اصلی امنیت سلامت کشور است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: صنعت داروسازی ستون اصلی امنیت سلامت کشور است و بازسازی مراکز دارویی که در جنگ اخیر آسیب دیده اند، باید با اولویت کامل انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور، با اشاره به اهمیت بازسازی ظرفیت‌های دارویی کشور که در حملات آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیده اند، اظهار داشت: صنعت داروسازی یکی از ارکان حیاتی نظام سلامت است و هرگونه آسیب یا وقفه در فعالیت شرکت‌های تولیدکننده دارو، مستقیماً بر تأمین نیاز بیماران اثر می‌گذارد.

وی افزود: حمله و آسیب به مراکز تولید دارو، نشان‌ دهنده اهمیت راهبردی این حوزه در معادلات امروز است و ضرورت دارد که بازسازی و احیای سریع این مجموعه‌ها با اولویت کامل در دستور کار قرار گیرد تا زنجیره تأمین دارو در کشور دچار اختلال نشود.

علیپور ادامه داد: وجود ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فعالیت نخبگان در صنعت داروسازی کشور یک سرمایه ارزشمند است که باید با حمایت جدی حفظ و تقویت شود، چرا که این نیروهای متخصص می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در خودکفایی دارویی کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد: اتکا به توان داخلی در تولید داروهای اساسی از جمله داروهای ضدسرطان و بیهوشی، یک ضرورت غیرقابل انکار است و احیای شرکت های آسیب دیده ، می‌تواند در کاهش وابستگی و افزایش امنیت دارویی کشور مؤثر باشد.

علیپور یادآور شد: حمایت دولت و نهادهای مرتبط از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه دارو باید به‌صورت هدفمند، مستمر و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت دنبال شود تا این بخش بتواند نقش واقعی خود را در تأمین نیازهای درمانی کشور ایفا کند.

وی تأکید کرد: توسعه صنعت داروسازی داخلی نه‌ تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک موضوع راهبردی در حوزه امنیت سلامت کشور است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6818383
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها