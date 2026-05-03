صنعت داروسازی ستون اصلی امنیت سلامت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور، با اشاره به اهمیت بازسازی ظرفیت‌های دارویی کشور که در حملات آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیده اند، اظهار داشت: صنعت داروسازی یکی از ارکان حیاتی نظام سلامت است و هرگونه آسیب یا وقفه در فعالیت شرکت‌های تولیدکننده دارو، مستقیماً بر تأمین نیاز بیماران اثر می‌گذارد.

وی افزود: حمله و آسیب به مراکز تولید دارو، نشان‌ دهنده اهمیت راهبردی این حوزه در معادلات امروز است و ضرورت دارد که بازسازی و احیای سریع این مجموعه‌ها با اولویت کامل در دستور کار قرار گیرد تا زنجیره تأمین دارو در کشور دچار اختلال نشود.

علیپور ادامه داد: وجود ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فعالیت نخبگان در صنعت داروسازی کشور یک سرمایه ارزشمند است که باید با حمایت جدی حفظ و تقویت شود، چرا که این نیروهای متخصص می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در خودکفایی دارویی کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد: اتکا به توان داخلی در تولید داروهای اساسی از جمله داروهای ضدسرطان و بیهوشی، یک ضرورت غیرقابل انکار است و احیای شرکت های آسیب دیده ، می‌تواند در کاهش وابستگی و افزایش امنیت دارویی کشور مؤثر باشد.

علیپور یادآور شد: حمایت دولت و نهادهای مرتبط از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه دارو باید به‌صورت هدفمند، مستمر و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت دنبال شود تا این بخش بتواند نقش واقعی خود را در تأمین نیازهای درمانی کشور ایفا کند.

وی تأکید کرد: توسعه صنعت داروسازی داخلی نه‌ تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک موضوع راهبردی در حوزه امنیت سلامت کشور است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.