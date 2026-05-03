به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی صبح یکشنبه در جمع رسانه ها با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، سهم شهرداری‌های استان چهار هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال، سهم دهیاری‌ها مبلغ دو هزار و ۶۲۲ میلیارد، سهم روستاهای فاقد دهیاری ۲۱۲ میلیارد ریال و همچنین سهم مناطق عشایری ۸۴۶ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ میلیارد ریال به ساماندهی امور جوانان و توسعه ورزش همگانی استان طبق بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تخصیص یافته است، گفت: همچنین بر اساس بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰) از محل مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان، مبلغ سه هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۴ واریز که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۷ بند (ب) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۵۲ میلیارد ریال برای ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری درپارک‌های علم و فناوری واریز شده است.

وی اظهار داشت: مطابق بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، عوارض موضوع این قانون بر اساس جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در همین راستا، از محل عوارض ارزش افزوده، در سال ۱۴۰۴ در مجموع مبلغ هشت هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال مستقیماً به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان واریز شد که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به به تخصیص هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال سهم مالیات متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ و بند (خ) تبصره (۱) قانون بودجه سال گذشته، بیان کرد: این میزان نیز به نسبت سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داشته است.