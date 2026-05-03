ترجمان دانش و انتقال پژوهش‌ به جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران کریمی با اشاره به اهمیت ترجمان دانش، گفت: انتشار مقالات و انجام پژوهش‌ها زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که منجر به تغییر در سبک زندگی مردم شود.

وی افزود: دانشگاه‌ها موظف هستند تحقیقات کاربردی انجام دهند تا نتایج آن به کار مردم و سیاست‌گذاران بیاید.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز حرکت دانشگاه‌ها به سمت طرح‌های اثربخش و تقویت ارتباط میان علم و جامعه را از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر وزارت بهداشت و علوم عنوان کرد.

محمدهادی فرحزادی، تأکید کرد: باید علم را از کتابخانه‌ها و قفسه‌ها به درون جامعه آورد و رسانه‌ها می‌توانند در تعامل با دانشگاه، نتایج تحقیقات را به زبان قابل‌فهم برای عموم در اختیار مردم قرار دهند.

وی نقش رسانه‌ها در اثرگذاری و انتقال نتایج مطالعات را بسیار مهم دانست و گفت: بیش از ۷۰ درصد اثربخشی نتایج تحقیقات وابسته به نحوه اطلاع‌رسانی رسانه‌هاست.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه ترجمان دانش، افزود: در این حوزه ذی‌نفعان مختلفی مانند وزارت بهداشت، بیمه‌های سلامت، رسانه‌ها، جامعه مدنی، بخش خصوصی و حوزه فناوری سلامت مطالباتی دارند که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.