پویش «پرچم ایران حتی یک لحظه روی زمین نماند» در چهارباغ اجرا شد

سیروس خوراسگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری پویش مردمی «این پرچم زمین نمیماند» در گذر تاریخی چهارباغ عباسی اظهار کرد: این برنامه همزمان با دهه کرامت و با مشارکت کانون خبر و فضای مجازی کانونهای خدمت رضوی و هیئت قرار کرم اصفهان با هدف تقویت روح همدلی و هویت ملی میان شهروندان برگزار شد.
وی با بیان اینکه استقبال مردم از این پویش فراتر از انتظار بود، افزود: از نخستین ساعات اجرای برنامه، شهروندان با سنین و سلایق مختلف در این حرکت نمادین مشارکت کردند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را میان خود دستبهدست چرخاندند.
مدیر پروژه چهارباغ عباسی ادامه داد: شرکتکنندگان پرچم را برای لحظاتی برافراشته نگه میداشتند و سپس آن را به فرد بعدی میسپردند؛ بهگونهای که از آغاز تا پایان برنامه، پرچم حتی برای لحظهای روی زمین قرار نگرفت.
خوراسگانی با اشاره به جلوههای معنوی این برنامه تصریح کرد: در کنار پرچم سهرنگ ایران، پرچم سبز حضرت علی بن موسیالرضا (ع) نیز در این گذر تاریخی برافراشته شد تا فضای چهارباغ عباسی رنگ و بویی از ایران امامرضایی به خود بگیرد.
وی هدف از اجرای این پویش را یادآوری پیوند مشترک همه ایرانیان با پرچم و سرزمین خود دانست و گفت: پرچم و خاک میهن نقطه اشتراک همه مردم ایران است و نمایش این اتحاد، پاسخی روشن به تلاشهایی است که با هدف ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه دنبال میشود.
مدیر پروژه چهارباغ عباسی با اشاره به بازتاب اجتماعی این برنامه اظهار کرد: حضور مردم با دیدگاهها و سلایق مختلف در کنار پرچم ایران، جلوهای از امید و همدلی اجتماعی را به تصویر کشید و بسیاری از شهروندان پس از مشارکت در این حرکت نمادین، احساس تعلق و علاقه خود به میهن را با دیگران به اشتراک گذاشتند.
وی گفت: اجرای این پویش تا پایان دهه کرامت در گذر چهارباغ عباسی، نبش خیابان عباسآباد ادامه داشت؛ جایی که پرچم برافراشته ایران در قلب یکی از مهمترین محورهای تاریخی اصفهان، روایتگر همدلی و اتحاد مردم شهر شد.
