۵ نفر در استخر کشاورزی چلگرد غرق شدند

ساسان زمانی سیوکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در حوالی شهرک عشایری شهر چلگرد، بلافاصله مامورین قضایی و انتظامی و تیم تشخیص هویت اداره آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

زمانی گفت: متأسفانه علی رغم تلاش نجاتگران هلال احمر و اورژانس و کمک های مردمی ۴ نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از دست داده اند و یک نفر دیگر با تلاش نجاتگران هلال احمر و اورژانس‌ احیا و پس از اعزام به بیمارستان از حال عمومی نسبتا خوبی برخوردار است

وی افزود : اقدامات لازم جهت بررسی تمامی جوانب حادثه در حال انجام است و دستورات لازم جهت احراز هرگونه جرم یا وقوع تقصیر به مراجع انتظامی صادر گردیده است و چنانچه شخص یا اشخاصی در وقوع حادثه تقصیری متوجه آن‌ها باشد برخورد قضایی و قانونی لازم صورت می پذیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ با اشاره به شرایط فصلی و جریان شدید آب در رودخانه‌ها و پر شدن کانال‌ها، استخرها و چاه‌های آب کشاورزی در شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: مردم و مسافران درشهرستان کوهرنگ نسبت به اطراق و عبور و مرور از رودخانه‌ها و استخرهای کشاورزی احتیاط لازم را به عمل آوردند و صاحبان چاه و استخرها نسبت به ایمن‌سازی مکان‌های خطرآفرین اقدام لازم را انجام دهند.