به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در نخستین قرارگاه مبارزه با سرقت استان با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای کلی و تدوین تکالیف دقیق برای دستگاهها، خواستار اجرای جدی مصوبات، برگزاری منظم جلسات کمیسیون سرقت در شهرستانها و همافزایی فوری همه نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی برای کاهش جرایم و ارتقای احساس امنیت در جامعه شد.
جمالینژاد در این نشست با بیان اینکه دستورالعملهای مقابله با سرقت باید شفاف، سختگیرانه و ناظر بر عملکرد واقعی دستگاهها باشد، اظهار کرد: دیگر نباید هیچ جای توجیهی برای اجرا نشدن مصوبات باقی بماند و همه مجموعهها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند.
وی با الزام فرمانداران به برگزاری ماهانه جلسات کمیسیون سرقت و ارائه گزارش مستمر به قرارگاه استانی، افزود: مدیریت این موضوع باید از حالت مقطعی خارج شود و به یک روند منظم، هدفمند و قابل ارزیابی تبدیل شود.
استاندار اصفهان همچنین با ارائه نقشه راه ۱۷ مادهای، بر لزوم همکاری فوری دستگاههای اجرایی، امنیتی، قضایی و شهری تأکید کرد و گفت: کاهش محسوس آمار جرایم و تقویت حس امنیت در میان مردم، نیازمند اقدام هماهنگ و میدانی همه دستگاههاست.
جمالینژاد با اشاره به ضرورت فعالسازی گشتهای شبانه و پایگاههای بسیج در محلات شهری و مناطق حاشیهای، تصریح کرد: تقویت گشتهای شبانه فراجا در مناطق آلوده نیز باید با جدیت دنبال شود و ظرفیت بسیج در شناسایی، رصد اطلاعاتی و ایجاد شبکه تلفیقی امنیتی بهصورت جدی به کار گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اتباع و الزامات دستگاههای دولتی در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: اداره اتباع باید بدون استثنا نسبت به منع خدمت، طرد از کشور و ممنوعالورود کردن اتباعی که در سرقت نقش داشته یا در این زمینه بازداشت میشوند، اقدام کند. همچنین حراست کل نیز موظف است تدابیر خودحفاظتی را در همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی پیگیری کند.
استاندار اصفهان با قدردانی از تهیه نقشه جغرافیای جرم در استان، خواستار بهروزرسانی مستمر این ابزار شد و افزود: سازمان زندانها باید مجرمان و سارقان حرفهای را بهصورت منظم به نیروی انتظامی اعلام کند تا کنترل مؤثر سارقین سابقهدار امکانپذیر شود.
جمالینژاد همچنین با اشاره به سرقت تجهیزات مخابراتی و کابلهای برق، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان را موظف به فعالسازی دوباره و ارتقای دوربینهای پایش تصویری، بهویژه در مناطق حاشیهای کرد.
وی در ادامه با یادآوری مصوبه کمپ ماده ۱۶، شهرداریهایی را که در پرداخت سهم خود برای ساماندهی کارتنخوابها و معتادان متجاهر کوتاهی کنند، به کسر ۲۰ درصدی از اعتبارات در اختیار استانداری تهدید کرد و گفت: این منابع باید برای جبران کمبودها و تکمیل فرآیند ساماندهی هزینه شود.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد قاطع با سارقان گفت: با باندهای سرقت و خانوادههای غیربومی که بهصورت سازمانیافته اقدام به سرقت میکنند، هیچگونه مماشاتی نخواهد شد و باید با آنها بدون اغماض برخورد شود.
وی همچنین از صداوسیما خواست با تولید محتوای آموزشی، شهروندان را نسبت به راهکارهای ساده و ضروری حفاظت از اموال شخصی و وسایل نقلیه آگاه کند.
جمالینژاد در پایان با بیان تکالیف فوری برای دستگاههای مختلف، از آموزش و پرورش خواست مدیران مدارس را برای حفاظت از اموال آموزشی، بهویژه کولرها و تأسیسات آبرسانی در ایام تعطیلات تابستان، کاملاً توجیه کند. او همچنین شهرداریها را مکلف کرد با صدور هشدارهای لازم، کارگاههای ساختمانی را به حفاظت دقیقتر از مصالح و تجهیزات ملزم کنند.
وی با اشاره به لزوم نظارت هوشمند بر صنف ضایعاتیها، گفت: هویت کارگران و مالکان این صنوف باید بهطور مستمر پایش شود تا امکان خرید و فروش اموال مسروقه از بین برود و در همین راستا، راهاندازی سامانه ساماندهی زبالهگردها و کارتنخوابها نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار اصفهان بار دیگر بر مسئولیت فرمانداران تأکید کرد و خواستار برگزاری مستمر، منظم و بدون وقفه جلسات کمیسیون مبارزه با سرقت در شهرستانهای استان شد.
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