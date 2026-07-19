به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح امروز (یکشنبه ۲۸ تیر1405) در ادامه پایشهای میدانی دولت، با حضور در وزارتخانه نفت، آخرین وضعیت صنعت نفت و گاز کشور را از نزدیک بررسی کرد. در این بازدید، مهندس محسن پاکنژاد وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد، گزارشهای جامعی از عملکرد حوزه انرژی ارائه دادند.
پزشکیان با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمعآوری گازهای فلر در پالایشگاهها را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهرهگیری از دانش روز، میتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهرهوری پالایشگاهها با جمعآوری فلرها ارتقا مییابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.
ضرورت ایجاد شبکههای ارتباطی و سامانههای مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز
رئیسجمهور ایجاد شبکههای ارتباطی و سامانههای مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز را الزامی خواند و با تقدیر از اقدامات فعلی در زمینه رصد و مانیتورینگ، افزود: با وجود پیشرفتهای قابلتقدیر، همچنان ممکن است از برخی مسائل غافل باشیم. تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش فناوریهای نوین و توسعه سامانههای چندجانبه و مؤثر، از اولویتهای وزارت نفت در ارتقاء عملکرد مهندسان و متخصصان است.
وی با تأکید بر اینکه خلاقیت و توسعه تکنولوژی، ابزار رقابت در بازارهای جهانی است، گفت: افق و چشمانداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوریها در یک نقطه متوقف نشویم. در این امر در راستای دست یابی به موفقیت و پیشرفت، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهرهوری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم.
اگر نیاز است کارشناسان را برای بهروزرسانی دانش به سایر کشورها اعزام کنید
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح بهرهوری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان تأکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای بهروزرسانی دانش به سایر کشورها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقاء بهرهوری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار می کنند تشویق شوند.
در بخش پایانی این بازدید، رئیسجمهور با حضور در اتاق مانیتورینگ وزارتخانه نفت، گزارشهای تفصیلی مدیران را درباره مصرف کلی گاز و نفت، مدیریت انرژی در دوران دو جنگ اخیر، فرایند چرخه تولید تا مصرف، وضعیت مصارف بخشهای مختلف، میزان جمعآوری سالانه گازهای فلر و همچنین داشبورد رصدخانه پروژههای ملی، را استماع کرد.
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