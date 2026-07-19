حجت الاسلام عاشوری: امنیت غذایی حقیقتی راهبردی در خودکفایی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم عاشوری ظهر یکشنبه در آیین برداشت مکانیزه برنج در روستای سرابستان شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: تحقق منویات امام شهید در زمینه خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان ضرورت دارد.

وی امنیت غذایی را یکی از مهمترین مصادیق خودکفایی و اقتدار ملی دانست و با استناد به آیات قرآن کریم درباره رویش بذر و تفکر در خلقت الهی، افزود: خداوند در قرآن میفرماید که آیا به آنچه میکارید، توجه کرده اید؟ این نظام، نظام علمی خداست که هرکس در آن تخصصی پیدا میکند، از خاکشناسی تا هواشناسی، همه مخلوق خداست.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به برکات الهی در سال زراعی جاری، اضافه کرد: امروز که با دشمن در جنگیم، پس از پاسخ دندانشکن جمهوری اسلامی، خشکسالی ها و خسارات آسمانی برچیده شد و امسال باران های زیبایی داشتیم و انشاءالله زمستان خوبی نیز خواهیم داشت. شکرگزاری، مصداق دشمن شناسی است.

حجت الاسلام عاشوری با تأکید بر ضرورت پاسداشت ارزش های انقلاب اسلامی، افزود: این انقلاب که یادگار امام شهید است، به ما استقامت، بودن، حریت و هویت را آموخت. قدر این سرمایه عظیم را بدانیم و از همه دستاندرکاران، به ویژه استاندار، معاونین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و روستاییان عزیز تشکر می کنم.

وی در پایان با آرزوی خودکفایی کامل در تولید ماشینآلات کشاورزی، تصریح کرد: امیدوارم روزی برسد که با دستگاه های ساخت داخل، برداشت مکانیزه انجام دهیم و کشاورزی را از صفر تا صد با تولیدات داخلی پیش ببریم. این هدف دور نیست و انشاءالله به آن خواهیم رسید.