به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مقداد الخفاجی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، یکی از دلایل آن که به نیروهای امنیتی اجازه داده نمی شود نقش اصلی خود را در حمایت از کشور ایفا کنند حضور نظامیان آمریکایی و عناصر همپیمان آنها در عراق است.

وی افزود: برخی از پادگان ها و پایگاه های آمریکا هنوز تخلیه نشده اند و طرف آمریکایی بر حریم هوایی عراق مسلط است.

الخفاجی تصریح کرد: این تجاوزات باعث تضعیف توان دفاعی کشور شده است و در نهایت نیروهای امنیتی نمی توانند خود را به سامانه های پدافندی جدید و ضد پهپاد مجهز کنند.

وی گفت: دولت جدید باید اقدامات جدی برای پایان دادن به حضور نظامیان خارجی در کشور اتخاذ کند.