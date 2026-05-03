به گزارش خبرنگار مهر، اثر جدید کارلوس لطوف هنرمند کارتونیست برزیلی، حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان را نشانه رفته که علیرغم تعیین خط زرد از جانب این رژیم غاصب، همچنان پیش‌روی می‌کنند.

خط زرد، خط جداسازی است که نوار غزه را به دو نیم تقسیم می‌کند و پس از طرح صلح غزه در اکتبر ۲۰۲۵ برای پایان دادن به جنگ غزه از سوی رژیم صهیونسیتی تعیین شده است. منطقه شرق این خط که ۵۳ درصد از خاک نوار غزه را پوشش می‌دهد، تحت کنترل نظامی رژیم صهیونسیتی است و حالا بدون توجه به مسیر تعیین شده از سوی خود و خلاف ادعاهای قبلی‌اش، به حملات خود ادامه می‌دهد.

لطوف همچنین، در اثر دیگری که با تازگی ترسیم کرده، با انتقاد از سیاستمداران کشورش برزیل، اقدامات آنها را در همراهی با رژیم صهیونسیتی، این مسیر را ادامه راه این رژیم غاصب در خاورمیانه برشمرده است.

این هنرمند در توضیح اثرش نوشته است: اقدامات لابی اسرائیل در برزیل به ویژه پس از نسل‌کشی در غزه و حملات به ایران و لبنان تشدید شد، به طوری که نمایندگان برزیلی قوانینی را پیشنهاد کردند که انتقاد از اسرائیل را به عنوان یهودستیزی طبقه‌بندی می‌کند!