به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نامه‌ای استرداد وجوه مابه‌التفاوت هزینه سرویس دانش‌آموزی را به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این نامه با اشاره به مکاتبه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش درباره استرداد وجه مابه‌التفاوت هزینه سرویس دانش‌آموزی با عنایت به مجازی شدن آموزش مدارس از تاریخ دهم اسفند ۱۴۰۴ و انجام نشدن خدمات جابه‌جایی دانش‌آموزان و استمرار این شرایط، وفق ماده ۲۵ آیین‌نامه سرویس دانش آموزی، نسبت به استرداد وجوه متناسب با ایام عدم کارکرد (حدود ۳۰ درصد کل ایام قرارداد) در چارچوب قرارداد و ضوابط حاکم اقدامات مقتضی انجام شود.

در ماده ۲۵ آیین‌نامه سرویس دانش آموزی آمده است:‌ نظارت عالیه بر خدمات ارائه شده در حمل و نقل دانش‌ آموزی، سیاست‌ گذاری جهت ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، بررسی و تأیید برنامه اجرایی هر سال تحصیلی مرجع صدور گواهی صلاحیت، الزام نظارت بر خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های متولی مرتبط در حوزه حمل و نقل دانش‌ آموزی، بررسی گزارش تخلفات احتمالی مرجع صدور گواهی صلاحیت و غیره در هر شهرستان بر عهده شورای هماهنگی ترافیک شهرستان است.