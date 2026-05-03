دانشجویان علوم پزشکی از پرداخت اجاره بهای خوابگاه معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا؛ دکتر حمید رضا رئیسی با تایید این خبر افزود: باتوجه به اینکه یکی از دغدغه‌های فکری دانشجویان، هزینه اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی است، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تصمیم گرفت هزینه اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی که مربوط به این صندوق است را از دانشجویان اخذ نکند.

وی اظهار کرد: باتوجه به شرایط خاصی که در کشور حکفرماست و در راستای حمایت از دانشجویان عزیز، این تصمیم از سوی مدیریت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اخذ شده است و بر اساس آن، بابت هزینه‌های اجاره بهای خوابگاه‌های ملکی در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، هیچ هزینه‌ای از دانشجویان دریافت نخواهیم کرد تا انشاءالله دانشجویان با آرامش و فراغ بال بهتر بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند.