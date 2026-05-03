۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

واژگونی پژو در جاده قدیم بادرود-کاشان یک فوتی داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: واژگونی خودرو پژو در جاده قدیم بادرود-کاشان باعث فوت یک نفر شد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی یک خودرو پژو اظهار کرد: این حادثه در جاده قدیم بادرود به کاشان، روبروی بریدگی ابوزیدآباد رخ داد.

وی ابراز کرد: در این حادثه یک نوجوان فوت و دو نفر مصدوم شدند.

