فرماندار دشتی: مشکلات برداشت گندم در شهرستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونین فرمانداری دشتی اظهار کرد: آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از خط قرمزهای مدیریتی است و بر همین اساس، نظارت بر بازار باید به صورت روزانه و مستمر انجام شود تا از هرگونه نابسامانی احتمالی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به برنامهریزیهای کلان برای پیشرفت شهرستان، افزود: سند توسعه شهرستان دشتی با هدف ترسیم نقشه راه آینده و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی تدوین شده و اجرای مفاد آن با جدیت پیگیری میشود تا شاهد شکوفایی بیش از پیش شهرستان باشیم.
فرماندار دشتی بر اهمیت مردمیسازی خدمات تأکید کرد و گفت: اجرای برنامههای محلهمحور در سطح روستاها و بخشها برای شناسایی نیازها و پیگیری مطالبات مردم، از اولویتهای دولت و همچنین شهرستان است و مدیران دستگاههای اجرایی باید حضور میدانی بیشتری در مناطق داشته باشند.
مقاتلی با اشاره به فصل برداشت محصولات استراتژیک کشاورزی در این شهرستان، تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسریع در روند برداشت گندم، نظارت مستقیم بر عملیات برداشت در تمامی بخشها الزامی است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان، کمبود ماشینآلات برداشت است که می طلبد مدیران مربوطه با رایزنی و بسیج امکانات، نسبت به رفع کمبود کمباین در سطح بخشها اقدام فوری انجام دهند تا از هدررفت محصولات جلوگیری شود.
فرماندار دشتی خواستار جدیت، نظارت و پیگیری مستمر معاونین،بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه اجرای پروژه های شهرستان بخصوص پروژه های شاخصی که منافع عمومی مردم را تامین می کند شدند.
