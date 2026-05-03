۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

فرماندار دشتی: مشکلات برداشت گندم در شهرستان رفع شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان، کمبود ماشین‌آلات برداشت است که می طلبد نسبت به رفع کمبود کمباین در سطح بخش‌ها اقدام فوری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونین فرمانداری دشتی اظهار کرد: آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از خط قرمزهای مدیریتی است و بر همین اساس، نظارت بر بازار باید به صورت روزانه و مستمر انجام شود تا از هرگونه نابسامانی احتمالی جلوگیری به عمل آید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کلان برای پیشرفت شهرستان، افزود: سند توسعه شهرستان دشتی با هدف ترسیم نقشه راه آینده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی تدوین شده و اجرای مفاد آن با جدیت پیگیری می‌شود تا شاهد شکوفایی بیش از پیش شهرستان باشیم.

فرماندار دشتی بر اهمیت مردمی‌سازی خدمات تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های محله‌محور در سطح روستاها و بخش‌ها برای شناسایی نیازها و پیگیری مطالبات مردم، از اولویت‌های دولت و همچنین شهرستان است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید حضور میدانی بیشتری در مناطق داشته باشند.

مقاتلی با اشاره به فصل برداشت محصولات استراتژیک کشاورزی در این شهرستان، تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسریع در روند برداشت گندم، نظارت مستقیم بر عملیات برداشت در تمامی بخش‌ها الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان، کمبود ماشین‌آلات برداشت است که می طلبد مدیران مربوطه با رایزنی و بسیج امکانات، نسبت به رفع کمبود کمباین در سطح بخش‌ها اقدام فوری انجام دهند تا از هدررفت محصولات جلوگیری شود.

فرماندار دشتی خواستار جدیت، نظارت و پیگیری مستمر معاونین،بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه اجرای پروژه های شهرستان بخصوص پروژه های شاخصی که منافع عمومی مردم را تامین می کند شدند.

