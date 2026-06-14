به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر یکشنبه در گردهمایی مشترک بخشداران استان بوشهر که به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار کرد: ارزیابی، نظارت و رصد عملکرد مدیران در سطح بخشها باید بهصورت دقیق و مستمر انجام شود تا کارآمدی مجموعه مدیریتی افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش و توانمندسازی مستمر بخشداران افزود: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی باید تداوم داشته باشد و بخشداران لازم است در حوزههای مختلف اجرایی و مدیریتی، اشراف و آگاهی خود را به روز کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: اجرای برنامهها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی با رویکرد نشاطآفرینی در سطح شهرها و روستاهای بخش ضروری است و باید از ظرفیت طرحها و ایدههای خلاقانه در این زمینه استفاده شود.
ارتباط با اقشار مختلف جامعه
جهانیان با تأکید بر اهمیت ارتباط با اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: بخشداران باید ارتباط مستمر و مؤثر با مردم برقرار کنند و از ظرفیتهای اجتماعی و محلی در جهت حل مسائل و تقویت سرمایه اجتماعی بهره ببرند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای محلهمحور بهعنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کشور گفت: این طرحها باید با جدیت دنبال شود و همه دستگاههای اجرایی در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
وی همچنین بر مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: گفتمان دولت وفاق ملی باید در جامعه ترویج شود و خدمات و دستاوردهای دولت بهصورت شفاف و مؤثر اطلاعرسانی شود.
پایداری نظام مدیریتی و اجرایی
وی با اشاره به عملکرد دولت در شرایط اخیر کشور گفت: در جریان جنگ اخیر دولت با همکاری ارکان مختلف نظام، با تمام توان در کنار مردم قرار داشت و اجازه نداد در تأمین اقلام اساسی خللی ایجاد شود که این موضوع یک دستاورد مهم مدیریتی است.
جهانیان ادامه داد: در همان شرایط بحرانی نیز پروژههای عمرانی کشور متوقف نشد و روند اجرای طرحها با جدیت ادامه یافت که نشاندهنده پایداری نظام مدیریتی و اجرایی است.
وی خاطرنشان کرد: حضور مستمر مدیران در بین مردم باید در دستور کار قرار گیرد و خدمات دولت بهصورت دقیق، شفاف و مؤثر به جامعه منعکس شود.
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