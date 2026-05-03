باند قاچاق چوب با ۱۲ راس اسب و قاطر در آمل متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش مهدی‌زاده ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از انهدام یک باند قاچاق چوب در شهرستان آمل خبر داد و گفت: این عملیات پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های دقیق آغاز شد.

وی گفت: ترددهای مشکوک در مناطق مختلف شهرستان آمل باعث شد که تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی به‌ویژه با استفاده از دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در مسیرهای عبور قاچاقچیان وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: در این عملیات، پنج نفر از متهمان مرتبط با قاچاق چوب شناسایی شدند که از این تعداد سه نفر دستگیر و دو نفر دیگر موفق به فرار شدند.

سرهنگ مهدی زاده تصریح کرد: همچنین، با دستور مقام قضایی، ۱۲ رأس دواب (اسب و قاطر) که در حمل چوب‌های قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف شدند و این حیوانات به منطقه حفاظت‌شده میانکاله منتقل خواهند شد.

وی با تأکید بر همکاری‌های مؤثر در سطح ملی و استانی افزود: این اقدام نتیجه پیگیری‌های قضایی مدیرکل منابع طبیعی استان و همکاری‌های نزدیک با پلیس امنیت اقتصادی است و بعد از شناسایی گذرگاه‌ها و مبادی اصلی قاچاق، مقدار زیادی از چوب آلات که به‌طور غیرقانونی حمل و قاچاق شده بود، کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران همچنین بیان کرد: با اجرای یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهمان شناسایی و بازداشت شدند. این افراد به پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل تحویل داده شده‌اند تا در مراجع قضائی پرونده آنان بررسی شود.

وی در پایان افزود: حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب یکی از اولویت‌های اصلی ماست و اینگونه عملیات‌ها همچنان ادامه خواهد داشت تا امنیت منابع طبیعی استان تضمین شود.