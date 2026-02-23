علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی در عرصه‌های جنگلی استان اظهار کرد: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر بارگیری چوب‌آلات جنگلی در منطقه گل‌افشان شهرستان قائمشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت شهرستان با انجام رصد اطلاعاتی و میدانی و با همکاری عوامل انتظامی، دو دستگاه خودروی نیسان حامل چوب جنگلی را شناسایی و توقیف کردند. با هماهنگی دادستانی، خودروها به همراه محموله‌های مکشوفه به اداره منابع طبیعی منتقل و متهمان نیز جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

باقری همچنین از کشف چوب راش قاچاق در شهرستان آمل خبر داد و تصریح کرد: مأموران پاسگاه منابع طبیعی در بازدید سرزده از یک کارگاه چوب‌بری، موفق به کشف تخته‌های راش فاقد مجوز شدند که پس از تنظیم صورتجلسه، محموله مکشوفه توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان انتقال یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری در ادامه با اشاره به عملیات مشترک در شهرستان نکا گفت: در پی گزارش‌های دریافتی و با دستور مستقیم مقام قضایی، عملیات مشترکی با حضور مسئولان یگان حفاظت در یکی از مجتمع‌های گردشگری این شهرستان انجام شد که طی آن مقادیر قابل توجهی چوب و هیزم دپو شده به‌صورت غیرمجاز کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازرسی، یک دستگاه اره فلکه مورد استفاده برای فرآوری چوب نیز شناسایی و با حکم قضایی توقیف شد. محموله‌های کشف‌شده و تجهیزات ضبط‌شده با استفاده از خودروهای نیسان و تراکتور به اداره منابع طبیعی نکا منتقل شد تا مراحل قانونی و بررسی‌های تخصصی انجام شود.

باقری با تأکید بر عزم جدی مجموعه منابع طبیعی در صیانت از جنگل‌ها و انفال عمومی اظهار داشت: هرگونه برداشت، حمل، نگهداری و فرآوری چوب جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.