به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یک واحد صنعتی، از تلاش‌ها و فداکاری‌های کارگران قدردانی کرد.

میدری با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر رشادت کارگران در دوران جنگ تحمیلی، این تعلق خاطر کارگر به واحد صنعتی خود را سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و نشان‌دهنده وجدان کاری و انسانیت کارگران ایرانی دانست.

وی این روحیه را مشابه ایثارگری کارگران در پالایشگاه آبادان در دوران جنگ توصیف کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به دیدارهای سالانه رهبر معظم انقلاب با جامعه کارگری اشاره کرد و انتظارات ایشان از دولت، کارفرمایان و کارگران را برشمرد.

وی گفت: حمایت از کارگران، تأمین مسکن، امنیت شغلی، کاهش حوادث ناشی از کار و رعایت حقوق کارگران از جمله مواردی بود که ایشان وظیفه‌ای بر دوش دولت و کارفرمایان می‌دانستند. از سوی دیگر، ایشان بر اهمیت مهارت‌آموزی، دقت و وجدان کاری تأکید داشتند.

میدری با بیان اینکه از این رهنمودها می‌توان منشور کار و تولید را استخراج کرد، افزود: آنچه رهبران انقلاب به دنبال آن بوده‌اند، عزت و استقلال ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه موفق چین در ایستادگی در برابر فشارها و تبدیل شدن به قدرت بزرگ جهانی، کشورهای وابسته را دچار افول دانست.

وی ضمن اذعان به شرایط سخت اقتصادی و فشار تورم بر زندگی کارگران، از تحمل این سختی‌ها توسط آنها به دلیل علاقه به آرمان‌های کشور و همراهی نظام و دولت قدردانی کرد.

میدری گفت: مسئله کارگر همواره در اولویت دولت‌ها بوده، هرچند به دلیل شرایط دشوار کشور، فراهم کردن شرایط مطلوب برای کارگران آنگونه که باید، محقق نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستاوردهای دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: بسیاری از دستاوردهای مهم حوزه کار و تأمین اجتماعی کشور، از جمله قانون کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی و گسترش خدمات درمانی، در همان دوران شکل گرفت.

وی گفت: در شرایط جنگ، همبستگی و حس تعلق میان مردم تقویت می‌شود. در این جنگ ۲ ماهه نیز شاهد چنین همبستگی‌ مردم بودیم. همان‌طور که گفته شد، اگر میدان و خیابان دو سنگر اصلی هستند، کارخانه سنگر سوم است و شما کارگران سربازان و فرماندهان این سنگر سوم هستید.

میدری گفت: جنگ تنها در میدان و خیابان تعیین تکلیف نمی‌شود؛ بلکه تداوم تولید در کارخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری کشور دارد. اگر جنگ فرسایشی شود، این استمرار کار شماست که باعث می‌شود مردم بتوانند مقاومت کنند و توطئه‌ها خنثی شود.