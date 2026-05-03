۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

فراکسیون کارگری مجلس به دنبال احقاق حقوق کارگران است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در مراسم تجلیل از کارگران گفت: تاکید ما بر افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم است و امسال افزایش حق مسکن نیز از سوی دولت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ هم‌زمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر، آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره ملی تجلیل از کارگران و گروه‌های کار نمونه و تلاش‌گران خدمات شهری در جنگ رمضان با حضور احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اسبق در محل این وزارتخانه برگزار شد.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: پس از پیگیری‌های بسیار کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری خوشبختانه بالاخره شرکت‌های واسطه‌ای تعیین تکلیف و حذف شدند.

وی با اشاره به نگاه حمایتی فراکسیون کارگری، افزود: اعضای فراکسیون مدافع حقوق کارگران است. تلاش ما احقاق حقوق جامعه کارگری است.

وی ادامه داد: تأکید ما افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم است و امسال افزایش حق مسکن نیز از سوی دولت انجام شد.

در این مراسم از ۲۱ برگزیده کارگر نمونه تقدیر شد. در کنار این کارگران، از نمایندگان نیروهای سازمان هلال‌احمر، وزارت نیرو و... که در جنگ تحمیلی سوم فداکاری کردند، تجلیل شد.

فاطمه امیر احمدی

