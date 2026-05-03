عزم جدی شرکت توزیع برق تهران برای تامین برق صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵همزمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر، آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره ملی تجلیل از کارگران و گروه‌های کار نمونه و تلاشگران خدمات شهری در جنگ رمضان با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اسبق در محل این وزارتخانه برگزار شد.

علیرضا رضایی، معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این مراسم از فداکاری نیروهای بخش نیروی کشور گفت و عنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران‌ بزرگ، بزرگترین شرکت برق در غرب آسیا است که مسئولیت تامین برق ۱۰ میلیون نفر جمعیت شهر تهران را برعهده دارد.

وی افزود: ۱۰ درصد برق کشور در این شهر مصرف می‌شود. همچنین علاوه بر تامین برق شهروندان و مراکز حساس و حیاتی، تأمین پایدار خط تولید و صنعت را نیز برعهده دارد.

این مسئول دولتی ادامه داد: بیش از نیمی از اصابت ها در تهران اتفاق افتاد. ترامپ بارها اعلام کرد که زیرساخت‌های بخش نیروگاه‌ها هدف قرار داده است اما نیروهای وطنی این اجازه را ندادند.

وی با بیان این که آسیب‌های جدی بر شبکه‌های برق وارد شد، ادامه داد: حمله ناجوانمردانه دشمن در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به پردیس برق شهدا باعث شد تا یک پنجم برق تهران قطع و شهر در خاموشی فرو برود ولی در کمتر از نیم ساعت شبکه اصلاح و برق وصل شد.

وی اظهار کرد: تامین برق بیمارستان‌ها از حساسیت ویژه برخوردار است زیرا ۱۰ دقیقه خاموشی برق بیماری دیالیزی را از بین می‌برد یا خاموشی برق این مرکز، نوزادانی که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستند را با خطر مواجه می‌کند.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان گفت: از امروز عزم مان را برای برق صنایع جدی‌تر می‌کنیم.

در این مراسم از ۲۱ برگزیده کارگر نمونه تقدیر شد. در کنار این کارگران، از نمایندگان نیروهای سازمان هلال احمر، وزارت نیرو و... که در جنگ تحمیلی سوم فداکاری کردند، تجلیل شد.