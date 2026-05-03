رزمایش «اقتدار پلیس» در قم برگزار شد؛اعزام ۴۱ دسته رزمی به مناطق کویری

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش «اقتدار پلیس» پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی، فرماندهان انتظامی و جمعی از مدیران در بلوار پیامبر اعظم استان قم برگزار شد.
این رزمایش با حضور آیت الله سعیدی امام جمعه قم، اکبر بهنام جو استاندار قم، حجت الاسلام روانبخش نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم برگزار و با هدف افزایش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه امنیتی در سطح استان قم طراحی و اجرا شده است.
فرمانده انتظامی استان قم در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت در مناطق کویری، از برنامهریزیهای انجامشده برای ارتقای اشراف اطلاعاتی در این مناطق خبر داد و گفت: با توجه به مأموریتهای ویژه یگانهای تکاور، حضور مؤثر و هدفمند در عرصههای عملیاتی کویر، یکی از اولویتهای اصلی مجموعه انتظامی استان به شمار میرود.
سردار محمدرضا میرحیدری با اشاره به اقدامات پیشین در این حوزه افزود: از سال گذشته، جلسات متعددی در سطح استانداری با هدف بررسی وضعیت امنیتی مناطق کویری و تدوین راهکارهای عملیاتی برگزار شده است.
وی اضافه کرد: در همین راستا، رزمایش مشترکی نیز در آبانماه سال گذشته با مشارکت نهادهای نظامی و انتظامی برگزار شد که نتایج قابل توجهی در زمینه پاکسازی مناطق، برقراری ارتباط با جوامع محلی و افزایش ضریب امنیتی به همراه داشت.
فرمانده انتظامی استان قم همچنین از اعزام ۴۱ دسته رزمی در قالب این رزمایش خبر داد و تصریح کرد: این نیروها با تجهیزات کامل و آمادگی بالا به مناطق هدف اعزام شدهاند تا ضمن تمرین عملیاتهای میدانی، سطح هماهنگی و واکنش سریع در شرایط مختلف ارتقا یابد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید، فرماندهان و شهدای والامقام جنگ رمضان و شهدای اخیر، از جمله شهیدان شیشهگران و اسدی از شهدای نیروی انتظامی استان قم، بر تداوم راه آنان در مسیر تأمین امنیت و حفظ ارزشهای انقلاب تأکید کرد.
این مقام انتظامی همچنین با قدردانی از حضور مسئولان استانی از جمله نماینده ولیفقیه و تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه، استاندار قم و دیگر مدیران، نقش همافزایی میان دستگاههای مختلف را در تحقق امنیت پایدار بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار تداوم این همکاریها شد.
رزمایش «اقتدار پلیس» در شرایطی برگزار شد که تأمین امنیت مناطق کمتردد و حساس جغرافیایی، بهویژه نواحی کویری، به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی نیروهای انتظامی در دستور کار قرار دارد.
قم- رزمایش «اقتدار پلیس» با شعار «لبیک یا سیدمجتبی خامنهای » در قم برگزار و در چارچوب این طرح، ۴۱ دسته رزمی به منظور ارتقای آمادگی عملیاتی و تأمین امنیت، به مناطق کویری استان اعزام شدند.
