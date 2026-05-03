  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

مرادی: بیش از ۱۵۰ هزار مسافر در گیلان با ناوگان عمومی سفر کردند

مرادی: بیش از ۱۵۰ هزار مسافر در گیلان با ناوگان عمومی سفر کردند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از ثبت بیش از ۱۵۰ هزار جابه‌جایی مسافر در استان طی یک‌ماه نخست سال جاری با ناوگان عمومی خبر داد.

فریبرز مرادی در گفنگو با خبرنگار مهر تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل مسافری اظهار کرد: در یک‌ماه نخست سال جاری، ۲۹ هزار و ۴۰۹ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح استان ثبت شده که در نتیجه آن، ۱۵۰ هزار و ۲۳۷ مسافر جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده پویایی مناسب شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان در ارائه خدمات به مسافران است.

مرادی در ادامه با اشاره به وضعیت پایانه‌های مسافری استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ پایانه عمومی مسافری در گیلان فعال است که ۶ پایانه در مالکیت شهرداری‌ها و ۴ پایانه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش سطح خدمات‌رسانی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه حمل‌ونقل مسافری است.

کد مطلب 6818695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها