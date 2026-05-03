مرادی: بیش از ۱۵۰ هزار مسافر در گیلان با ناوگان عمومی سفر کردند

فریبرز مرادی در گفنگو با خبرنگار مهر تشریح عملکرد بخش حملونقل مسافری اظهار کرد: در یکماه نخست سال جاری، ۲۹ هزار و ۴۰۹ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی در سطح استان ثبت شده که در نتیجه آن، ۱۵۰ هزار و ۲۳۷ مسافر جابهجا شدهاند.
وی افزود: این آمار نشاندهنده پویایی مناسب شبکه حملونقل جادهای استان گیلان در ارائه خدمات به مسافران است.
مرادی در ادامه با اشاره به وضعیت پایانههای مسافری استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ پایانه عمومی مسافری در گیلان فعال است که ۶ پایانه در مالکیت شهرداریها و ۴ پایانه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در پایان با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات تصریح کرد: توسعه زیرساختها، نوسازی ناوگان و افزایش سطح خدماترسانی از مهمترین برنامههای این ادارهکل در حوزه حملونقل مسافری است.
