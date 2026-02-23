مرادی: بیش از ۳ میلیون مسافر در گیلان با ناوگان عمومی سفر کردند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ناوگان حملونقل عمومی برونشهری در استان گیلان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه، در مجموع ۵۱۰ هزار و ۶۸۶ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان ثبت شده است.
وی افزود: در این مدت ۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۱۹ نفر مسافر از طریق ناوگان عمومی در محورهای دروناستانی و برونشهری جابجا شدهاند که بیانگر پویایی شبکه حملونقل جادهای و استقبال شهروندان از خدمات این بخش است.
سهم ناوگان اتوبوس، مینیبوس و سواری
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با بیان اینکه خدمات جابجایی مسافر از طریق ناوگان اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه انجام میشود، تصریح کرد: سفرهای ثبتشده متناسب با میزان تقاضا در مسیرهای مختلف برنامهریزی و اجرا شده است.
مرادی خاطرنشان کرد: آمار جابجایی مسافر به تفکیک ناوگان شامل مسافران اتوبوس، مینیبوس و سواری است که هر یک سهم مشخصی از مجموع سفرهای انجامشده را به خود اختصاص دادهاند.
نظارت مستمر بر ایمنی و کیفیت خدمات
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی سفرها گفت: نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حملونقل مسافری، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران از اولویتهای اصلی این ادارهکل به شمار میرود.
مرادی افزود: تلاش میشود با برنامهریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان عمومی، خدماترسانی مطلوبتری به مسافران ارائه شود و شاخصهای ایمنی و کیفیت در سطح استان ارتقا یابد.
