فرصت بازسازی سرمایه اجتماعی ایران در دوران پساجنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی و جمعی از مدیران، استادان و پژوهشگران حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و مطالعات اجتماعی، امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست با اشاره به ضرورت روزآمدسازی نظام تصمیمسازی کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت پیوند میان ساختار اجرایی و نظام علمی کشور هستیم تا تصمیمات کلان بر پایه دانش، پژوهش و تحلیلهای دقیق اجتماعی اتخاذ شود.
وی افزود: تحولات اخیر نشان داد جامعه ایران دارای ظرفیتهای عمیق فرهنگی، تاریخی و اجتماعی برای عبور از بحرانها و حرکت بهسوی همگرایی و انسجام ملی است.
صالحیامیری با اشاره به تحولات اجتماعی ناشی از شرایط جنگی و تهدیدات خارجی تصریح کرد: در این مقطع تاریخی، جامعه ایران تجربهای متفاوت از همبستگی، همدلی و تعلق به هویت ملی را از خود نشان داد؛ ظرفیتی ارزشمند که میتواند مبنای مطالعات عمیق علمی و طراحی الگوهای جدید حکمرانی اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروز پرسش اصلی این است که چگونه میتوان این سرمایه اجتماعی و همگرایی ملی را به یک روند پایدار و تقویتکننده هویت ایرانی تبدیل کرد؛ موضوعی که نیازمند پژوهشهای علمی، گفتوگوهای تخصصی و مشارکت نهادهای دانشگاهی و پژوهشی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ماموریتهای فرهنگی و تمدنی این وزارتخانه گفت: تمرکز ما تنها بر مدیریت حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیست، بلکه تلاش داریم گفتمان هویت ایرانی، تاریخ و تمدن ایران، هنر، فرهنگ و ادبیات ایرانی را در جامعه و عرصه بینالمللی بازتولید و تقویت کنیم.
وی افزود: در شرایط جدید، تصویرسازی نوین از ایران به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده و تحقق این هدف، نیازمند همکاری گسترده میان نهادهای اجرایی، دانشگاهی و فرهنگی کشور است.
صالحیامیری با تمجید از ظرفیتهای علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی طی دهههای گذشته نشان داده نهادی مسئلهمحور، پایدار و برخوردار از توان علمی و اجتماعی مؤثر است و میتواند نقش مهمی در تحلیل تحولات اجتماعی، طراحی الگوهای فرهنگی و تقویت انسجام ملی ایفا کند.
وی همچنین خواستار شکلگیری سازوکارهای منسجم همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و جهاد دانشگاهی شد و گفت: ضروری است نظام سفارش پژوهش و مطالعات کاربردی، با تمرکز بر مسائل واقعی کشور، هدفمند و مسئلهمحور ساماندهی شود تا بتوان از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران در حل مسائل کلان بهره گرفت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص تاکید کرد: یکی از مهمترین نیازهای آینده کشور، تربیت و جذب نیروهای متخصص و دارای تحصیلات مرتبط در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است؛ موضوعی که میتواند به ارتقای کیفیت حکمرانی و پایداری ساختارهای تخصصی کشور کمک کند.
وی در پایان با پیشنهاد تشکیل کارگروههای مشترک علمی و راهبردی میان وزارت میراثفرهنگی و جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: اکنون فرصت ارزشمندی برای نهادینهسازی همکاریهای علمی، فرهنگی و پژوهشی میان دو مجموعه فراهم شده و میتوان با برنامهریزی منسجم، این ظرفیت را به پشتوانهای ماندگار برای آینده ایران تبدیل کرد.
