عیادت مسئول پزشکی حج از دو زائر بستری در بیمارستان‌ سعودی 

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، علی اکبر جنگجو معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، روز یکشنبه از دو زائر ایرانی که در بیمارستان الوطنی مدینه بستری هستند، عیادت کرد.

وی در این بازدید درجریان خدمات ارائه شده به این دو بیمار قرار گرفت و از فرآیند خدمت رسانی طی دوره درمان مطلع و عنوان شد این دو بیمار در حال دریافت خدمات پزشکی مطلوب قرار دارند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج همچنین با رئیس و تیم مدیریتی بیمارستان الوطنی دیدار و گفتگو کرد و از بخش های مختلف آن به منظور اطمینان یافتن از فرآیند ارائه خدمات به زائرانی که به این بیمارستان اعزام می شوند، بازدید کرد.

از پزشکان رابط که به زبان عربی مسلط اند برای انجام امور مربوط به اعزام، بستری، پیگیری درمان و ترخیص زائران ایرانی در بیمارستان‌های سعودی استفاده خواهد شد.