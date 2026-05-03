جمع آوری ۲۳۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

سرهنگ محمدعلی لکزائی به خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در سطح شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۴۰ نفر سارق، ۱۷۸ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۲۳۴ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز و ۲۹ نفر خرده فروش وقاچاقچی موادمخدر دستگیر شدند.

این مقام انتظامی در ادامه دستاورد های این طرح خاطر نشان کرد: کشف ۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، تعداد ۵۴ دستگاه خودرو، ۳۰ دستگاه موتورسیکت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.