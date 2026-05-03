۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

جمع آوری ۲۳۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی چابهار از جمع آوری ۲۳۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدعلی لکزائی به خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در سطح شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۴۰ نفر سارق، ۱۷۸ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۲۳۴ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز و ۲۹ نفر خرده فروش وقاچاقچی موادمخدر دستگیر شدند.

این مقام انتظامی در ادامه دستاورد های این طرح خاطر نشان کرد: کشف ۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، تعداد ۵۴ دستگاه خودرو، ۳۰ دستگاه موتورسیکت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

