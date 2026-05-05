روستای گردشگری «درک» زرآباد در جمع ۸ روستای کاندیدای ثبت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان رئیسی در دومین جلسه هماهنگی ثبت جهانی روستای درک که با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: روستای درک زرآباد به عنوان هویت جنوب کشور در بحث گردشگری است و باید نگاه ویژه در بحث اعتبارات به این روستا داشت.

فرماندار زرآباد بیان کرد: این روستا نه تنها مقصد هموطنانی از سراسر کشور است، بلکه گردشگرانی از اقصی نقاط جهان نیز برای تماشای جاذبه‌های خدادادی آن به زرآباد در استان سیستان و بلوچستان، سفر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی روستای درک با برنامه‌ریزی و تلاش همگان میسر است، گفت: ترمیم و بهسازی جاده ساحلی و زمینی کردن فیبر نوری از مهم‌ترین مشکلات روستای هدف گردشگری درک است.