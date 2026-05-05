۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

روستای گردشگری «درک» زرآباد در جمع ۸ روستای کاندیدای ثبت جهانی

زرآباد - فرماندار زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: روستای هدف گردشگری دَرَک در جمع هشت روستای کاندیدای ثبت جهانی در کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان رئیسی در دومین جلسه هماهنگی ثبت جهانی روستای درک که با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: روستای درک زرآباد به عنوان هویت جنوب کشور در بحث گردشگری است و باید نگاه ویژه در بحث اعتبارات به این روستا داشت.

فرماندار زرآباد بیان کرد: این روستا نه تنها مقصد هموطنانی از سراسر کشور است، بلکه گردشگرانی از اقصی نقاط جهان نیز برای تماشای جاذبه‌های خدادادی آن به زرآباد در استان سیستان و بلوچستان، سفر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی روستای درک با برنامه‌ریزی و تلاش همگان میسر است، گفت: ترمیم و بهسازی جاده ساحلی و زمینی کردن فیبر نوری از مهم‌ترین مشکلات روستای هدف گردشگری درک است.

