۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

تشدید نظارت میدانی بر بازار چابهار؛ برخورد قاطع با متخلفان

چابهار - معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار در بازدید از بازار بر تشدید نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: با گرانفروشان و احتکارکنندگان بدون اغماض برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا ظهر سه شنبه در جریان بازدید میدانی از بازار چابهار با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار داشت: نظارت‌ها باید مستمر، دقیق و اثرگذار باشد و هیچ‌گونه تخلفی در حوزه تأمین و توزیع کالا پذیرفتنی نیست.

فرماندار چابهار افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی به‌صورت روزانه رصد شده و با هرگونه اخلال در بازار، به‌ویژه گرانفروشی و احتکار، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام خواهد شد.

این بازدید با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شد و در آن بر ضرورت افزایش گشت‌های مشترک بازرسی، حضور میدانی مسئولان و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی تأکید شد.

