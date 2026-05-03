۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

حجم آب سد زاینده‌رود به ۴۷۱ میلیون مترمکعب رسید

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حجم آب سد زاینده‌رود به ۴۷۱ میلیون مترمکعب رسیده و برنامه توزیع آب نیز در چارچوب سیاست‌های سازگاری با کم‌آبی مدیریت می‌شود.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اصفهان اظهار کرد: میانگین بارش‌های استان از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون حدود ۱۵۰ میلی‌متر ثبت شده که در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش ۱۳ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در حال حاضر حجم سد زاینده‌رود با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت به حدود ۴۷۱ میلیون مترمکعب رسیده و در حال حاضر حدود ۳۷ درصد ظرفیت مخزن این سد پر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت ورودی و خروجی سد زاینده‌رود ادامه داد: متوسط ورودی آب به این سد در حال حاضر ۱۱۲ مترمکعب بر ثانیه و متوسط خروجی آن حدود ۱۹ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده است.

وی درباره نحوه مدیریت توزیع آب در حوضه زاینده‌رود نیز گفت: مقرر شده زمان بازگشایی آب در رودخانه زاینده‌رود برای تأمین نیاز آبی کشاورزی و باغات، با مشارکت و نظر صنوف کشاورزی و بر اساس بررسی نیاز هر منطقه و متناسب با الگوی کشت تعیین شود.

شیشه‌فروش افزود: برنامه توزیع آب در چارچوب سیاست‌های کارگروه سازگاری با کم‌آبی و با اجرای شرکت آب منطقه‌ای اصفهان انجام خواهد شد تا ضمن مدیریت منابع موجود، نیازهای بخش کشاورزی نیز به شکل هدفمند تأمین شود.

کد مطلب 6818776

