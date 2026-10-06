به گزارش خبرنگار مهر، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس در تذکری شفاهی، اظهار کرد: مشخص نیست چرا از میان تقاضاهای متعدد برای استیضاح وزرا، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار قرار گرفت و ارجاع شد.



وی افزود: این موضوع را از اعضای هیأت رئیسه پرسیدم که اعلام کردند مصوبه هیأت رئیسه بر این بوده که در چنین مواردی از نمایندگان استمزاج شود، اما استیضاح وزیر کار بدون استمزاج در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نیز بدون ارائه توضیح، از دستور کار خارج شد.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هیأت رئیسه باید برای نمایندگان شأن قائل شود و توضیح دهد استیضاح وزیر کار بر اساس چه روالی در دستور کار قرار گرفت و بر اساس چه روالی از دستور کار خارج شد.



ظهوریان در ادامه با اشاره به روند بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، گفت: طبق آیین‌نامه، چنانچه بررسی یک طرح بیش از ۶ جلسه به طول بینجامد، جلسات علنی مجلس باید هر روز برای اتمام بررسی آن طرح برگزار شود، این در حالی است که تعداد جلسات علنی مجلس از سه روز در هفته به دو روز در هفته کاهش یافته و پس از آن نیز با وجود ابهامات متعدد در طرح، روند بررسی آن طولانی شده است.