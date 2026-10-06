به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس، در تذکری شفاهی با انتقاد از وضعیت بازار غیررسمی ارز، اظهار کرد: بازار غیررسمی که همان بازار قاچاق است، خلاف قانون بوده و متأسفانه به مبنای قیمت‌گذاری‌ها تبدیل شده است.



وی با اشاره به اینکه این کار هجمه به ارزش پول ملی است ، افزود: بانک مرکزی در این زمینه پیش‌قدم شده است و امروز مردم در هر مغازه‌ای که مراجعه می‌کنند، حتی میوه‌فروشی و سبزی‌فروشی، با این پاسخ مواجه می‌شوند که مگر از قیمت ارز خبر ندارید؟



این نماینده مجلس با بیان اینکه قرار بود دلار از معاملات کشور حذف شود، تصریح کرد: قرار نبود دلار شامل همه شئونات زندگی مردم شود؛ باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده و آیا سیاست حذف ارز از معاملات اجرا شده است یا خیر؟



حاجی‌دلیگانی خواستار ارائه گزارش و توضیح از سوی مسئولان در این زمینه شد و گفت: باید گزارشی ارائه شود و مسئولان درباره وضعیت موجود پاسخ روشنی به مردم دهند.



وی ادامه داد: امروز مردم از ساعات ابتدایی صبح با نمایندگان تماس می‌گرفتند و نسبت به شرایط موجود ابراز نگرانی می‌کردند. حتی برخی از مردم از معاملاتی سخن می‌گفتند که در آن، تبدیل پول به ارز با سود قابل توجه همراه بوده است.



نماینده مردم شاهین‌شهر با تأکید بر اینکه آثار این وضعیت بر زندگی مردم تحمیل می‌شود، اظهار کرد: این مسائل در جامعه در حال وقوع است و فشار آن بر مردم تحمیل می‌شود، به همین دلیل مردم می‌پرسند مجلس کجای کار است؟



حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مجلس در چنین شرایطی نقش خود را ایفا کند و نسبت به مسائل اقتصادی و آثار آن بر زندگی مردم واکنش و پیگیری لازم را داشته باشد.