رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وسعت مراتع شهرستان سنقر و کلیایی اظهار کرد: این شهرستان دارای حدود ۱۲۰ هزار هکتار مرتع است که علاوه بر تأمین بخش مهمی از علوفه مورد نیاز دامداران، زیستگاهی ارزشمند برای گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این منابع طبیعی افزود: در همین راستا طرح مدیریت چرا و جلوگیری از چرای زودرس در سطح مراتع شهرستان در دست اجرا قرار گرفته تا از تخریب این عرصه‌ها جلوگیری شده و زمینه بهره‌برداری اصولی و پایدار از مراتع فراهم شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سنقر و کلیایی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم این اداره در حوزه مراتع، اجرای طرح‌های اصلاح و احیای مراتع از طریق عملیات بیولوژیک و کاشت گونه‌های گیاهان دارویی است که نقش مهمی در تقویت پوشش گیاهی و افزایش بهره‌وری مراتع دارد.

حضرتی با اشاره به دیگر اقدامات این مجموعه خاطرنشان کرد: اجرای پروژه مدیریت چرا، کنترل و ساماندهی پروانه چرای دام و همچنین برنامه‌ریزی برای کوچ بهاره دامداران از جمله وظایف مهم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در راستای صیانت از مراتع است.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت زمان‌بندی چرای دام و همکاری دامداران با برنامه‌های مدیریت مراتع، نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب این سرمایه‌های ملی خواهد داشت.