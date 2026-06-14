به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ظهر یکشنبه با هدف ارزیابی عملکرد، بررسی مسائل میدانی و شناسایی چالش‌های موجود برگزار شد.



در این نشست که با حضور فرمانده یگان حفاظت، رؤسای ادارات بازرسی، آموزش و ترویج، امور اداری استان و همچنین مسئولان و کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه برگزار شد، موضوعات مختلف حوزه حفاظت، مدیریت اراضی ملی و مسائل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.



در ابتدای جلسه، محمدحسین رستمی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه گزارشی از عملکرد بخش‌های مختلف، وضعیت موجود و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی حفاظت از عرصه‌های ملی ارائه کرد و اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.



همچنین کارشناسان حاضر در نشست به‌صورت مستقیم و بدون واسطه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات تخصصی خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و راهکارهایی برای بهبود روند فعالیت‌ها و ارتقای بهره‌وری مجموعه ارائه دادند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در این نشست با تأکید بر اهمیت منابع طبیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی، اظهار کرد: آگاهی دقیق از مسائل موجود و شنیدن نظرات کارشناسان می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی را فراهم کند.



وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و نیروهای میدانی نقش مهمی در رفع مشکلات و صیانت از انفال و منابع طبیعی دارد و باید از این ظرفیت برای بهبود روند اجرای مأموریت‌ها استفاده شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، خواستار بررسی دقیق موارد مطرح شده و پیگیری رفع موانع موجود شد و بر ضرورت اقدام سریع برای حل مسائل احصا شده تأکید کرد.



در پایان این نشست مقرر شد موضوعات مطرح شده در حوزه‌های مختلف به‌صورت کارشناسی بررسی و در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی فعالیت‌های منابع طبیعی در شهرستان کرمانشاه فراهم شود.