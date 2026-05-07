۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

رشد ۱۷ درصدی استعلامات «پنجره واحد زمین» در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از رشد ۱۷ درصدی استعلامات پنجره واحد زمین در ۴۵ روز نخست امسال و پاسخگویی یک‌روزه به درخواست‌ها خبر داد.

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۴۵ روز نخست سال جاری با وجود شرایط ویژه و برخی محدودیت‌های سایبری، تعداد استعلامات ثبت‌شده در «پنجره واحد زمین» نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تمامی استعلام‌های وارده با میانگین زمان پاسخگویی یک روز در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی، پاسخ‌دهی و به متقاضیان تحویل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بیان کرد: این عملکرد نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری، تسهیل فرآیندهای اداری و عزم جدی مجموعه در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و فعالان حوزه زمین و منابع طبیعی است.

رستمی ادامه داد: این روند رو به رشد در کنار سرعت پاسخگویی، بیانگر احترام به حقوق متقاضیان و پویایی مجموعه منابع طبیعی استان است.

وی افزود: حرکت در مسیر تحقق دولت هوشمند، شفافیت اداری و تسریع در ارائه خدمات تخصصی به شهروندان از رویکردهای اصلی این مجموعه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6822891

