رشد ۱۷ درصدی استعلامات «پنجره واحد زمین» در کرمانشاه

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۴۵ روز نخست سال جاری با وجود شرایط ویژه و برخی محدودیتهای سایبری، تعداد استعلامات ثبتشده در «پنجره واحد زمین» نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تمامی استعلامهای وارده با میانگین زمان پاسخگویی یک روز در کوتاهترین زمان ممکن بررسی، پاسخدهی و به متقاضیان تحویل شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بیان کرد: این عملکرد نشاندهنده ارتقای بهرهوری، تسهیل فرآیندهای اداری و عزم جدی مجموعه در خدمترسانی مطلوب به مردم و فعالان حوزه زمین و منابع طبیعی است.
رستمی ادامه داد: این روند رو به رشد در کنار سرعت پاسخگویی، بیانگر احترام به حقوق متقاضیان و پویایی مجموعه منابع طبیعی استان است.
وی افزود: حرکت در مسیر تحقق دولت هوشمند، شفافیت اداری و تسریع در ارائه خدمات تخصصی به شهروندان از رویکردهای اصلی این مجموعه به شمار میرود.
