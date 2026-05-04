باید اقدامات لازم جهت مهار تورم و ثبات بازار انجام شود

محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت تداوم اجرای طرح کالابرگ، گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اصلی حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم است.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره میزان اثرگذاری یارانه و کالابرگ در شرایط تورمی، گفت: با توجه به تورم موجود، به‌ویژه برای اقشار کارگر و کارمند که درآمد محدودی دارند، این حمایت‌ها به‌تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند تا حدی ثبات در تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند. اگر این طرح به‌ درستی اجرا شود، افزایش قیمت‌ها تأثیر کمتری بر سفره مردم خواهد گذاشت.

امیر با انتقاد از نوسانات قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: عدم ثبات قیمت‌ها ناشی از ضعف در نظارت دستگاه‌های اجرایی است. وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه باید نقش فعال‌تری در کنترل بازار ایفا کنند تا مردم احساس آرامش بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در حوزه واردات، گاهی انحصارهایی شکل می‌گیرد که به نفع افراد خاص است و در فرآیند ثبت سفارش نیز اشکالاتی وجود دارد. همچنین در زمینه صادرات و واردات کالاهای اساسی، نظارت‌ها باید تقویت شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط هستند، باید دارای برنامه‌ای دقیق و منسجم باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی مردم در شرایط کنونی، بهبود وضعیت معیشتی است و مسئولان دستگاه‌های مختلف باید با همکاری یکدیگر، اقدامات مؤثری برای مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار انجام دهند.