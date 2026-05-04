باید از نیروهای مسلح حمایت کنیم؛ تقویت بنیه دفاعی کشور ضروری است

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت تقویت بنیه دفاعی کشور، اظهار کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ اخیر آمریکایی - صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، یک نکته بسیار مهم را برای کشور ما به اثبات رساند مبنی بر اینکه بنیه دفاعی کشور باید تقویت شود.

وی بیان کرد: برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور و حفظ امنیت ملی، نیاز است که در بخش‌های مختلف دفاعی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «پشتیبانی» از نیروهای مسلح اهمیت زیادی دارد؛ پشتیبانی تجهیزاتی، مالی و حتی معنوی می‌تواند تأثیر زیادی در قدرت دفاعی کشور داشته باشد.

به گفته وی، پشتیبانی در بخش‌های مختلف، به ویژه در زمینه تجهیزات دفاعی، یکی از ضروری‌ترین ارکان تقویت بنیه دفاعی است. ما باید به طور مستمر تلاش کنیم تا نیازهای تجهیزاتی نیروهای مسلح را تأمین کنیم تا آنها بتوانند به طور مؤثرتر از کشور دفاع کنند.

در ادامه، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی به اهمیت توسعه توان موشکی کشور اشاره کرد و گفت: از زمانی که دشمن به کشورمان حمله کرده است، بسیاری از مردم در نظرسنجی‌ها، اولین ضرورتی را که مطرح می‌کنند، تقویت بنیه دفاعی موشکی کشور است. این نشان‌دهنده احساس نیاز به چنین تجهیزاتی برای مقابله با تهدیدات دشمن است.

جوکار تصریح کرد: امروز ضرورت تقویت توان موشکی و دفاعی در راستای حفظ امنیت و اقتدار ملی کشورمان بر هیچ فردی پوشیده نیست. ما باید از نیروهای مسلح حمایت کنیم و امکانات و تجهیزات لازم را برای آن‌ها فراهم آوریم. این حمایت‌ها نه‌تنها باید شامل تأمین تجهیزات باشد، بلکه باید در زمینه‌های مالی و پشتیبانی نیز تقویت شود تا نیروهای مسلح کشور بدون هیچ دغدغه‌ای فقط به دفاع از کشور و ملت خود بپردازند.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح باید تمام تمرکز خود را صرف آمادگی دفاعی کشور کنند و هیچ دغدغه دیگری نداشته باشند. تقویت بنیه دفاعی کشور فقط به معنای تأمین تجهیزات نظامی نیست، بلکه به معنای توجه به همه ابعاد دفاعی است؛ ما باید در زمینه آموزش، آمادگی و پشتیبانی نیروی انسانی نیز سرمایه‌گذاری کنیم تا نیروهای مسلح کشور بتوانند در هر شرایطی آماده باشند.