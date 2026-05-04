همدلی و خدمت صادقانه شاخص اصلی موفقیت شوراهای شهر و روستا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی صبح دوشنبه در همایش تجلیل شوراهای اسلامی شهر و روستاهای بهاباد، گفت: شوراهای اسلامی باید با تکیه بر خرد جمعی و رعایت تقوای سیاسی، از حاشیه‌سازی پرهیز کرده و تمام توان خود را صرف رفع مشکلات مردم و تحقق توسعه عدالت‌محور کنند.

وی با اشاره به نقش کلیدی شوراها در نظام اسلامی افزود: شوراهای اسلامی بازوان اجرایی و فکری مدیریت شهری و روستایی هستند و باید با اتکا به رأی مردم و اعتماد عمومی، در سامان‌دهی مسائل محلات و روستاها فعال عمل کنند و مظهر عقلانیت، همدلی و خدمت صادقانه باشند.

ابراهیمی تأکید کرد: اعضای شورا نباید خود را از مردم جدا بدانند. شورا زمانی موفق است که در میان مردم باشد، دغدغه‌های آنان را بشنود و پیگیرانه مشکلات را حل کند. حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم از مهم‌ترین وظایف شوراهاست.