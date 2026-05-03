دیدار استاندار کردستان با خانواده دو شهید جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر یکشنبه با حضور در منازل خانواده‌های دو شهید جنگ رمضان در کردستان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمی، استاندار کردستان با خانواده شهیدان «ساسان افخمی» و «شایان زهرایی مقدم» دیدار کرده و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

شهید شایان زهرایی مقدم از شهدای مرزبانی استان کردستان است که در حمله ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید، همچنین شهید جاویدالاثر ساسان افخمی از شهدای ناو دنا است که ۱۳ اسفند سال گذشته در حمله‌ رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت نائل آمد.

استاندار کردستان در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های آنان را ستود و بر لزوم توجه و تکریم هرچه بیشتر خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.