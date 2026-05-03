  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

دیدار استاندار کردستان با خانواده دو شهید جنگ رمضان

دیدار استاندار کردستان با خانواده دو شهید جنگ رمضان

سنندج- استاندار کردستان در دیدار با خانواده دو نفر از شهدای جنگ رمضان استان در سنندج، بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر یکشنبه با حضور در منازل خانواده‌های دو شهید جنگ رمضان در کردستان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمی، استاندار کردستان با خانواده شهیدان «ساسان افخمی» و «شایان زهرایی مقدم» دیدار کرده و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

دیدار استاندار کردستان با خانواده دو شهید جنگ رمضان

شهید شایان زهرایی مقدم از شهدای مرزبانی استان کردستان است که در حمله ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید، همچنین شهید جاویدالاثر ساسان افخمی از شهدای ناو دنا است که ۱۳ اسفند سال گذشته در حمله‌ رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت نائل آمد.

استاندار کردستان در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های آنان را ستود و بر لزوم توجه و تکریم هرچه بیشتر خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

کد مطلب 6818836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها