دیدار نماینده ویژه رئیس مجلس با خانواده شهدای جنگ رمضان در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ویژه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید اقبال احمدی و شهید شایان زهرایی مقدم از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: جایگاه شهدای کردستان و نقش مردم این استان در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور همواره مورد توجه و تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی همچنین آمادگی خود را برای پیگیری و رفع مشکلات خانواده شهدا اعلام کرد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خواستار این موضوع شدند.

فتحی افزود: ملت ایران خود را مدیون شهدا می‌دانند، شهدایی که با نثار جان خود از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به پاس مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای جنگ رمضان، هدیه‌ای معنوی شامل انگشتری ارزشمند از یادگاری‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی رئیس مجلس به خانواده این شهدا اهدا شد.

شهید اقبال احمدی از کارکنان خدوم نیروی انتظامی بود که در حمله ناجوانمردانه رژیم آمریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل شد و شهید شایان زهرایی‌مقدم نیز سرباز وظیفه مرزبانی سنندج بود که در روزهای پایانی خدمت سربازی، در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.

در این دیدار سید فواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان و خسرو شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز حضور داشتند.

در پایان این دیدار، به رسم تجلیل و قدردانی، انگشتر متبرک رهبر شهید انقلاب اسلامی به خانواده این شهدا اهدا شد.