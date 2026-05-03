منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز دوشنبه هفته جاری تا پایان هفته شرایط جوی ناپایداری در استان اصفهان حاکم خواهد بود و در برخی مناطق شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش میدان دید خواهیم بود.

وی افزود: همچنین فعالیت سامانه ناپایدار همرفتی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی شده که می‌تواند موجب بارش‌های رگباری، وقوع تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید شود.

وزش تندباد همراه با خیزش کانون‌های گرد و خاک از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، وزش تندباد همراه با خیزش کانون‌های گرد و خاک از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در بیشتر مناطق استان به‌ویژه نیمه شمالی و غربی رخ خواهد داد.

وی با اشاره به مناطق در معرض این شرایط جوی گفت: بارش‌های پراکنده و رگباری همراه با وزش باد در مناطق شمالی استان از جمله کاشان، آران و بیدگل، نطنز، بادرود، نایین، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، اردستان، زواره، شاهین‌شهر و میمه، گلپایگان و خوانسار طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیش‌بینی شده است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی صادر شده است، تصریح کرد: متناسب با این شرایط، توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی به دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی استان ابلاغ شده تا اقدامات لازم برای پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی انجام شود.

وی همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آثار تندباد تأکید کرد و افزود: به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اداره کل راهداری ابلاغ شده است اقدامات لازم برای استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار از جمله تابلوهای راهنمایی و رانندگی، المان‌های شهری، داربست‌ها، سقف‌های شیروانی و سایر سازه‌های سبک در مناطق شهری و روستایی و همچنین در مسیر جاده‌ها انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: به گردشگران، گروه‌های کوهنوردی، دامداران و عشایر در حال کوچ نیز توصیه شده است در این ایام از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در بخش‌های مختلف افزود: حفاظت از سازه‌های گلخانه‌ای، واحدهای پرورش دام و طیور، باغات، تأسیسات کشاورزی، صنعتی و کارگاهی و همچنین کلنی‌های زنبور عسل در برابر تندبادها ضروری است.

شیشه‌فروش گفت: رانندگان باید در محورهای جاده‌ای به‌ویژه در شرق و شمال استان به دلیل احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش میدان دید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و افراد آسیب‌پذیر نیز با استفاده از لوازم حفاظت فردی و رعایت توصیه‌های بهداشتی، از اثرات گرد و خاک پیشگیری کنند.